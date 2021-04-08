Oğuz'dan ödeme açıklaması

Oğuz, Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere üç ay olarak öngörülen Covid-19 yardım ödeneğinin Mart ayı ödemesinin de dün gerçekleştiğini duyurdu.

MALİYE BAKANI OĞUZ DUYURDU;

COVID DESTEĞİ KAPSAMINDA, SOSYAL YARDIM VE ENGELLİ YARDIMI ALAN KİŞİLERE EK YARDIM ÖDENEĞİ’NİN İKİNCİ ÖDEMESİ DÜN YAPILDI

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere üç ay olarak öngörülen Covid-19 yardım ödeneğinin Mart ayı ödemesinin de dün gerçekleştiğini duyurdu.

Maliye Bakanı Oğuz yaptığı açıklamada, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan kişilere %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan kişilere ise %10 ek yardım ödeneğinin ikinci kısmının dün ödendiğini, ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 488 bin, 542 TL, 40 kuruş olduğunu açıkladı.