Oğuz'dan ''Sağlıkçılara Ücretli Yemek'' açıklaması

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programında açıklamalarda bulunuyor. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararla pandemi hastanesinde görev yapan ve uzun süren nöbetler tutan çalışanların yemek parasını kendilerinin ödeyeceği ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Dursun Oğuz, soruya tepki göstererek, “Maliyeden giden genelgenin dışarıya verilmesi yanlıştır. Bu soru bilinçli bir şekilde soruldu. Konuşacak çok şeyler var ancak burada söylemek istemiyorum. Yasal mevzuat ne ise onu uygulayacağız” dedi.

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