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Oğuz'dan süt fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gülgün Süt Fabrikası, KOOPSÜT ve KIBSÜT tesislerini ziyaret etti.
Oğuz'dan süt fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama

KOOPSÜT tesisinde basına açıklama yapan Bakan Oğuz, haftalardır üreticileri ve çiftlikleri ziyaret ettiklerini, bugün de üretim tesislerini ziyaret ederek sektörün sorunlarını yerinde incelediklerini söyledi.

Süt ürünlerinin hem iç, hem dış piyasaya satıldığına işaret eden Oğuz, KOOPSÜT’ün ülke insanı tarafından sahiplenilen, her eve giren bir marka olduğuna işaret etti.

İç piyasada, kendisinin de toplumun KOOPSÜT’le ilgili en büyük şikayetinin fiyat unsuru olduğunu kaydeden Oğuz, girdi maliyetlerini azaltarak ürün fiyatını düşürme görevinin kendileri kadar KOOPSÜT Yönetim Kurulu'na da düştüğünü ifade etti.


Özel sektörün KOOPSÜT’ün altında fiyat verdiğini bunun da halkta KOOPSÜT hakkında olumsuz bir imaj yarattığını anlatan Oğuz, girdi maliyetlerini düşürüp fiyat ayarlaması yaparak bunun önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bakan Oğuz, önümüzdeki süreçte KOOPSÜT’ün üretim farklılığı ve çeşitliliği anlamında kendini geliştirmesi için gerekli adımların atılabilmesinin de önemli olduğunu söyledi.

KOOPSÜT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen de yaptığı konuşmada Oğuz’un ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

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