Oğuzhan Hasipoğlu: Akıncı'nın kafası karışık

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Türkiye’nin, Suriye sınırında güvenli bölge yaratılması için başlatmış olduğu operasyon ile ilgili olarak Akıncının açıklamasını okuduğum zaman kafasının çok karışık olduğu net anlaşılmaktadır .

Açıklamasında Türkiye’nin iyiliği nerededir sorusuna cevap bulmaya çalışıyor ve Türkiye ‘yi diyaloğa davet ediyor?

Akıncı biraz tarih bilseydi, Türk halkının iyiliğinin; Misak-ı milli sınırlarının ebediyen korunacağı, Türk halkının yıllardır özellikle Suriye sınırında yaşadığı terör saldırılarıyla binlerce soydaşımızın hayatını kaybettiği gerçekliği karşısında, cevap aslında bu kadar net iken, kendi kendine Kararsız bir şekilde, soru cevap arayışına girmesi düşündürücüdür.

Önce Türk halk ile düşmanını kafasında ayırt etmesi gerekmektedir. Türkiye’nin ne tür bir mücadele verdiğinin farkında değil sanırım!

Türkiye keyfinden bu operasyonu yapmıyor! Türkiye tıpkı bizim garantörümüz olduğu gibi kendi ülkesinin vatandaşlarını korumakla evvel emirde yükümlüdür.

Tıpkı, İngiltere’nin, Fransa’nın , AB’nin yaptığı gibi, Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz.