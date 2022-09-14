Oğuzhan Hasipoğlu: Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası'nı Meclis'in gündemine taşıyacağız

lusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Canan Onurer’in sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ programına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

UBP’de olağanüstü kurultay gerçekleştiğini kaydeden Hasipoğlu, “Faiz Sucuoğlu’nun istifasıyla kendimizi bu süreçte bulduk. Kurultayı bir an önce yapmak durumundaydık çünkü önümüzde yerel şeçimler var” dedi.

“ÜSTEL, PARTİ TABANI İLE GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ”

Belediye seçimleri ile ilgili açıklama yapan Hasipoğlu, yerel şeçimlerin yapılabilmesi için 27 Kasım’ın belirlendiğini hatırlatarak, “Yasa, Meclis'te görüşülürken belediye başkanlarının, muhtarların görev yetkileri ile ilgili yasa emirnamesi hazırladık. Yasa emirnamesi ile seçimlere kadar meclis üyeleri, belediye başkanları ve muhtarların göreve devam edebilmesi amaçtı ancak Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıması ile emirnamede yazılan olanaklardan çalışanlar faydalanamayacak” dedi.

“UZLAŞMAK DURUMUNDAYIZ, UZLAŞIDAN KAÇMIYORUZ”

CTP’nin, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımakta ısrarcı olduğunu belirten Hasipoğlu, yasanın Anayasa Mahkemesi’nden geri dönmesi kararının yanlış olmadığını ifade etti. Hasipoğlu, “Mahkemeler yasalar uyarınca hareket etmek durumundadır. Bu durumla karşılaşma durumunda muhalefet ile uzlaşmak durumundayız, uzlaşıdan kaçmıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yasa ile ilgili uzlaşı sağlanabilmesi için komite kurulduğunu ve yasayla ilgili muhalefetle ortak uzlaşıya varıldığını ifade eden Hasipoğlu, “Uzlaşıya varıldıktan sonra konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı, böylece Anayasa’yı ihlal ettiler. CTP, Anayasa Mahkemesi’nden geri dönen yasa sonrasında ülkeyi ne halde soktuklarını anladılar” ifadelerine yer verdi.

“ÜLKEYİ YEREL YÖNETİMLER KONUSUNDA SOKULAN DURUMA ÜZGÜNÜM”

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası'nı mahkemeye götürmenin ülkeyi düze çıkarmadığını kaydeden Hasipoğlu, “Ülkeyi yerel yönetimler konusunda sokulan bu duruma üzgünüm” dedi.

“YASAYI MECLİS’E TAŞIYACAĞIZ”

Muhalefet partiler ile görüşmelerin başladığını açıklayan Hasipoğlu, “Ülkede mağdur olan belediye çalışanları, belediyeler ve esnafları için yasa konusunu Perşembe günü, Meclis Genel Kurulu’nun gündemine taşıyacağız” dedi.

kaynak: kıbrıs postası