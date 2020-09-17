Oğuzhan Hasipoğlu: “Federasyon görüşmeleri için sınır ve takvim şart”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, federasyon görüşmeleri için belli bir takvim ve süre sınırı olması gerektiğini belirtti; “Kırmızı çizgiler bellidir” dedi.

BRT’de yayınlanan bir TV programında açıklamalarda bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, masada görüşmeci olarak kabul edilen Cumhurbaşkanının halkın önünü açacak bir siyaset anlayışını masaya getirmesini beklediklerini belirterek, bu noktada Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’ın, “ezber bozan” bir siyaset anlayışı hedeflediğini kaydetti.

Müzakere sürecinde federasyon görüşmesi olacaksa belli bir takvim ve süre sınırı olması gerektiğini dile getiren Hasipoğlu, “Kırmızı çizgiler bellidir. Federasyon zorlamayla olabilecek bir süreç olacağı federasyon için süre sınırı olmalıdır” dedi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikleri değerlendiren Hasipoğlu, “Rum tarafı, hidrokarbon araştırmaları konusunda ‘Türkiye ve Kıbrıs Türkler araştırmaları durdursun’ diyor. Bizde doğalgazı nasıl paylaşacağımız konusunda federal mantıklı bir komite kuralım diyoruz. Ancak Rum tarafı reddediyor” diye konuştu.

Hasipoğlu, federasyon statükosunu Ersin Tatar’ın yıkmaya geldiğini söyledi.