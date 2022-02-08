Oğuzhan Hasipoğlu: “İlk hedef 30 milletvekili ve üstü”

Kıbrıs Postası TV de Gökhan Altıner ile Sabah Postası programına telefon bağlantısı gerçekleştiren Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu hükümeti kurma çalışmaları hakkında bilgi vererek Ulusal Birlik Partisi’nin önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği icraatlar hakkında bilgi verdi.

Hükümet kurma çalışmaları arasında ilk hedefin 30 milletvekili ve üstü olduğuna vurgu yapan Hasipoğlu, Kıbrıs Sorunu konusunda da Güney Kıbrıs’ı rahatsız edecek, AB’ni de tetikleyecek dış politikaya yönelik atılacak adımlar olduğunu söyledi.

PARTİLERLE MÜZAKERE TAKVİMİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun saat 11:00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini alacağını belirten Hasipoğlu, partilerle görüşme programının henüz netleşmediğini ifade etti. Görevin alınmasının ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun gerçekleştireceği toplantının ardından görüşme takviminin belirleneceğini kaydeden Hasipoğlu, daha sonra diğer partiler ile yapılacak görüşmelerdeki müzakere ekibinin oluşturulacağını belirtti. Bugün ya da en geç yarın partilere ziyaretlerin başlayacağını belirten Hasipoğlu, “niyetimiz zaman kaybetmemek. Ülkemiz hizmet bekliyor. Ülkemiz yeni hükümeti bekliyor, icraatları bekliyor. Dolayısı ile bizde bu inançla elimizi çabuk tutacağız” şeklinde konuştu.

“İLK HEDEF 30 MİLLETVEKİLİ VE ÜSTÜ”

Program sunucusu Gökhan Altıner’in Ulusal Birlik Partisi’nin koalisyon hükümet modeli noktasında görüşünün ne olduğu sorusunu yanıtlayan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “27 milletvekili ile yaşadığımız kötü bir tecrübe vardır. Nisap sorunu yaşanan ve yasaları geçiremediğimiz bir tecrübe dönemi oldu. Bu UBP’den kaynaklanmamıştı. Ortaklarımızın kendi içindeki sıkıntılardan kaynaklanmıştı. Bir iki vekil gelmeyince çok müşkül durumlar oluşmuştu. Muhalefet de Meclisi açma konusunda destek vermemişti. Komitelerden oy birliği ile geçirdiğimiz yasaları bile Mecliste nisap sorunu nedeni ile geçirememiştik. Biz bir daha bu sorunu yaşamak istemiyoruz. Bu inançla biz diyoruz ki 27nin üstünde milletvekili üzerinde duralım. İlk hedef 30 ve 30 üstü. Ama alternatif yoksa 27 de olur” şeklinde konuştu.

HASİPOĞLU: EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN SİYASİ İSTİKRARA İHTİYAÇ VAR

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu önümüzdeki süreçte UBP’nin ekonomik icraatları konusunda da bilgi vererek, ekonomik istikrarın sağlanması için siyasi istikrara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ekonomik istikrarın da yakalanabilmesi için sıcak paranın, bir para döngüsünün ülkeye girmesi gerektiğini belirten Hasipoğlu, “bunun için ana lokomotif sektörlerimiz vardır ama bunu güçlendirecek alternatif kaynaklarla özel sektörün önünü açmak istiyoruz. Mevcut küçük, orta, büyük işletmelerimize vereceğimiz teşviklerle ve prim destekleri ile onların da önünü açmak istiyoruz. Sıkışan ekonomiyi canlandırmak istiyoruz” dedi.

“KKTC OLARAK DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA ATTIĞIMIZ ADIMLAR VAR”

Altıner’in UBP’nin önümüzdeki süreçte Kıbrıs konusu ile ilgili yeni açılım yapacak mı sorusunu da yanıtlayan Hasipoğlu, BM’nin bu yönde çabasının devam ettiğini ifade ederek “ortak vizyon var mı yok mu noktasında bir egzersiz var. İki taraf arasında teknik komiteler çalışmalarına devam ediyor. Kıbrıs Sorunu ne ülkemizin ne Avrupa’nın birinci sırasında değil ama bu demek değil ki gündeme gelmeyecek. Çünkü bizim KKTC olarak dış politika konusunda attığımız adımlar var ve bu adımlar tuzu kuru dediğimiz kendini rahatta gören haksız bir şekilde AB’ne giren Güney Kıbrıs’ı rahatsız edecek. Dolayısı ile bu da AB’ni tetikleyecek. Çözüm konusunda ısrarcı olmayan, kendilerini rahatta gören Güneyi ve Güneyi tek taraflı büyük hata ile kabul eden AB’ni de rahatsız edecek. Bu anlamda da çözüme ve uzlaşıya olan ihtiyaç daha da artacaktır. UBP dış politika anlamında proaktif bir siyaset yürütüyor” şeklinde konuştu.

KAYNAK : Kıbrıs Postası