  • BIST 3.997,49
  • Altın 984.672
  • Dolar 18.6069
  • Euro 18.3677
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Oğuzhan Hasipoğlu: Kasım ayı başı itibarıyla 18 adayımızı belirlemek istiyoruz

»
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlere 18 belediye gidileceğini hatırlatarak, "Kasım ayı başı itibarıyla 18 adayımızı belirlemek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Oğuzhan Hasipoğlu: Kasım ayı başı itibarıyla 18 adayımızı belirlemek istiyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlere 18 belediye gidileceği kararından sonra BRT'de 17. Saat' programına katılarak yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu, yerel yönetimlerde reform işleyişinin 18 belediyenin kabul görmesi ile büyük ölçüde netlik kazandığını söyleyerek, "Bu saatten sonra geriye kalan tek yasa 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’dır. Bu da kısmetse bu ay içerisinde Meclis Genel Kurulu'na geleceğini düşünmekteyim" dedi.

“KASIM AYI BAŞI İTİBARİYLE 18 ADAYIMIZI BELİRLEMEK İSTİYORUZ"

Hasipoğlu, UBP'nin 18 belediyede belediye başkan adaylarını bu ay içerisinde açıklama hedefinde olduğunu belirterek, “Hedefimiz ay bitmeden tüm adaylarımızı açıklamaktır. Çünkü artık çok da bir zaman kalmadı. Kasım ayı başı itibari ile biz 18 adayımızı belirlemek istiyoruz" dedi.

Hükümetin yerel seçimlerde ortak aday çıkarma konusunda gelinen aşamanın ne olduğuna ilişkin bir soruya da da Hasipoğlu, "Hükümet ortaklarının ortak aday çıkarma çalışmaları devam ediyor. Bazı bölgelerde koalisyon ortaklığı iş birliğine girilecektir. Bu nettir. Kesindir. Ama tam nihayete ermedi. Bu çalışmalar devam ediyor” dedi.

UBP'nin biri bağımsız 7 belediye başkan adayını açıklaması ile geri kalan 11 bölgedeki belediye başkanlığı için koalisyon ortaklarının bağımsız bir adayı da destekleyebileceğini söyleyen Hasipoğlu, "Koalisyon ortaklarımız da aday çıkarabilir, Bu konuda Genel Başkanımızın, Başbakanımızın görüşmeleri devam ediyor" dedi.

Oğuzhan Hasipoglu, UBP yetkili kurullarının bu hafta içerisinde toplanarak çalışmalarını netleştireceğini ifade etti.

Hasipoğlu, "Parti yetki kurullarımız, MYK toplayıp, grubumuzu toplayıp en son olarak da Parti Meclisi’ni toplayıp bu hafta içinde bütün bu toplantıları gerçekleştirdikten sonra da diğer büyük aday tanıtım şölenimiz de belli olacak" dedi.

Lapta, Güney Mesarya, Kuzey Mesarya ve Dipkarpaz'da birden fazla aday adayları olduğuna da işaret eden Hasipoğlu, "Hedefimiz her bölgeden tek adayın çıkması ve kazanacak aday olmasıdır. Sloganımız tek aday ve kazanacak adaydır. Burada artik yetkill organlarımız adayı belirledikten sonra UBP'den başka aday çıkması mümkün değil. Başka adayın da bağımsız çıkması partimiz tarafindan tasvip edilmeyecektir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SEÇİM 2022: UBP'de Gardiyanoğlu LTB, Amcaoğlu ise Gönyeli adayı14 Ekim 2022 Cuma 16:14
  • LTB için "Ortak ya da bağımsız... Adayım"09 Ekim 2022 Pazar 12:18
  • DP’de PM Aday Listesi Güncellendi15 Eylül 2022 Perşembe 11:38
  • Halil Kasım aday adayı!03 Eylül 2022 Cumartesi 08:48
  • Halil Kasım aday adayı!02 Eylül 2022 Cuma 15:40
  • Hüseyin Amcaoğlu: Gönyeli Belediyesi için başvurumu yaptım02 Eylül 2022 Cuma 15:35
  • Cem Dana, Mağusa'dan aday adayı02 Eylül 2022 Cuma 15:20
  • Aktunç, aday adaylığı başvurusunu yaptı01 Eylül 2022 Perşembe 18:53
  • UBP Belediye Başkanlığı "adaylık başvurusu" 3 Eylül Cumartesi günü sona erecek30 Ağustos 2022 Salı 08:58
  • UBP Belediye Başkanlığı adaylık başvuruları 3 Eylül Cumartesi sona erecek29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti