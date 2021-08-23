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Oğuzhan Hasipoğlu Rum yönetiminin pasaport kararının hukuki gerekçesi yoktur

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Oğuzhan Hasipoğlu Rum yönetiminin pasaport kararının hukuki gerekçesi yoktur
Oğuzhan Hasipoğlu Rum yönetiminin pasaport kararının hukuki gerekçesi yoktur

İşte açıklama;

Rum Bakanlar Kurulu, “KKTC Bakanlar Kurulu’nda yer alan ve Maraş açılımında ön plana çıkanların, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye, yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdiğini" açıkladı.

Rum yönetimi, silah zoru ile gasp ettiği, eşit kurucu ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyetinin pasaportunu aslında iptal etmiştir. Bu kararın hukuki bir geçerliliği olmadığını düşünmekteyim. Pasaport iptali konusundaki tartışmalar bir yana, bu iptalin Maraş’ı açmamıza bir tepki olarak verilmesi enteresandır!

Güney Kıbrıs Rum yönetimi Maraş açılımından ne murat ettiğimizi, ya anlayamadı ya da anlamak istemiyor. Maalesef Rum yönetiminin Irkçı, köhnemiş ve insanlık dışı zihniyetleri değişmedi!

47 yıldır kapalı kalmasının her iki halka ne faydası olduğunu bir türlü anlayamıyorlar.

Bunca yıldır yapılan görüşmelerde, Kıbrıs Türk tarafı olarak Maraş’ı Güney Kıbrıs Rum yönetimine bırakmayı önermedik mi?

Karşılığında, son derece makul, insani önerilerimiz vardı; Kıbrıs Türk halkına uygulanmakta olan izolasyonlar, ambargoların kaldırılması konusunda ısrarcı olmaktan vazgeçsinler, Ercan havaalanı direk uçuşlara başlasın, kapsamlı çözüm müzakereler bağlamında ise, çok özetle, bu adanın yönetimini siyasal eşitlik parametresi çerçevesinde bizimle paylaşsınlar.

En basit insan hakkı olan izolasyonlar konusunda esneklik göstermeyen Rum yönetiminin daha fazla keyfini beklemeyip, geç bile kaldığımız Maraş açılımını gerçekleştirdik.

Tüm önerilerimizi müzakere masasında reddeden bir zihniyetin esiri daha fazla olamazdık. Halbuki Rum yönetimi bu önerilerimizden birini kabul etseydi, bugün her iki taraf için de kazan kazan olmayacak mıydı? Biz izolasyonlar altında olmayacaktık, onlar da Maraş’ın egemen sahibi olacaklardı!

Onların yıllarca kapalı kalmasına sebep oldukları bu bölgeyi tüm adanın menfaatine olacak şekilde açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz

Sanırım Rum yönetiminin esas karın ağrısı, birçok Kıbrıslı Rum’un bizim yönetimimiz altında Maraş’a dönmek isteyişidir

Rum tarafının yönetimi ile olmasa da, belki de tarihte ilk kez Rum halkı ile KKTC yönetiminin Maraş zemininde ortak bir anlayış birliğine varabilme ihtimalinden rahatsız oldular. Belki de bu anlayış birliğinin ileride bizi iki egemen halk temelinde bir işbirliğine götürecek olmasından endişe duydular. İşte bu pasaport iptali de bu endişelerinin bir tezahürüdür.

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