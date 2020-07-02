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Oğuzhan Uğur, Erdoğan'ın çıkışından sonra YouTube kanalını satılığa çıkardı!

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Ünlü Youtube kanalı BaBaLa TV, sosyal medyaya yönelik hükümetin çıkışını ardından tepki olarak satılık ilanı yayımladı.
Oğuzhan Uğur, Erdoğan'ın çıkışından sonra YouTube kanalını satılığa çıkardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından BaBaLa TV, sosyal medyada bir ilan paylaştı.

BaBaLa TV’nin mesajı şöyle:

“Sahibinden satılık youtube kanalı! 2.5 Milyon takipçili, içinde tek bir challenge bile yapılmamıştır. Sadece iki linç yemiş fakat özürler dilenip R yapılarak ustasına toparlatılmıştır. Takas teklif etmeyiniz. Ciddi düşünen arkadaşlar arasın.”

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