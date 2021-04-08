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Oğuz,Kıbrıs Türk Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcilerini kabul etti.
Oğuz,Kıbrıs Türk Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcilerini kabul etti.

Heyet, Maliye Bakanı Oğuz’a, sanayicilerin rekabet edebilmesi için ülke dışından gelen ürünlerle ilgili koruma talebini iletirken, elektrik teşvikleri ve navlun destekleri konularını masaya yatırdı.

Ülke ekonomisi ile ilgili görüş alış verişinin de yapıldığı toplantının verimli geçtiği kaydedildi.

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