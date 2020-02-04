Oğuz:Üreticinin yanındayız, onların sorunlarını çözmek için çalışıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı programda yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm üreticinin yanında olduklarını ve üreticilerin sorunlarını yerinde yaptıkları incelemeler ışında çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı programda yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm üreticinin yanında olduklarını ve üreticilerin sorunlarını yerinde yaptıkları incelemeler ışında çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Oğuz, programda, Bakanlığının “Balıkçı Barınakları, Lavanta yetiştiriciliği, fidan dikimi, üzüm bağı yetiştiriciliği, zeytin üretimi, yerli ve ithal gıda denetimleri yanında üreticiye verilen eğitimlerle ilgili” yaptığı çalışmaları anlattı.

Bakan Oğuz, balıkçılardan gelen talepler üzerine yaptıkları ziyaretle Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın yakın zamanda tadil edilerek balıkçıların kullanımına yeniden sunulduğunu belirtti. Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın da iş makineleriyle verdiği destekle tadil edilen balıkçı barınağının, Lefke ve Gemikonağı gibi yerleşim yerlerindeki ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Kuzey bölgesinde balıkçı barınağına ihtiyaç olduğunu ve tüm balıkçı barınaklarındaki sorunların çözümü için incelemelerin yapıldığını, gerekli tadilatların da yapılacağını dile getiren Oğuz, “KKTC’nin denizlerdeki ekonomik değeri olan balıkçılık sektörünün gelişmesi ve derin su balıkçılığının artırılmasıyla ilgili TC Tarım Bakanlığı’yla görüşmeler yaptık ve Kooperatiflere ve Birliklere tekne getirme düşüncemiz var” dedi.

Lavanta yetiştiriciliği ile ilgili Bakan Oğuz, TC Tarım Bakanlığı’yla yaptıkları görüşmede 50 bin fidan, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM’den de 20 bin fidan aldıklarını ancak, belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden gelen talep üzerine bu fidanların yarısından fazlasını dağıttıklarını 8 bin kadarının da Gazimağusa – Lefkoşa anayolundaki Kurudere ormanına ekildiğini kaydetti. Geçitköy ve Çamlıbel’e de yaklaşık 25 bin fidanın dikileceğini açıklayan Bakan Oğuz, ülkedeki ağaç varlığını artırma çalışmaları çerçevesinde de Bakanlığının 1 milyon fidan dikmeyi hedeflediğini belirtti.

Zeytin, Harup fidanlarının uygun arazilere ekiminin yanında, üzüm bağı yetiştiriciliği çalışmalarının da bulunduğuna işaret eden Oğuz, amaç ekonomiye katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Bakan Oğuz programda, ülkedeki ürün kalitesini artırmak ve halkın sağlığını korumak için yerli ve ithal gıda denetimlerinin yapıldığını, bunun yanında ürünlerinde ilaç kullanacak üreticilerin de Bakanlığa bağlı Tarım Dairesi tarafından verilen eğitimlerle bilgilendirildiğini kaydetti.