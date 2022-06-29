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Oğuz:Yangın alanının rehabilitasyonuyla ilgili planlama yapılarak bölge yeniden yeşillendirilecek

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Oğuz:Yangın alanının rehabilitasyonuyla ilgili planlama yapılarak bölge yeniden yeşillendirilecek
Oğuz:Yangın alanının rehabilitasyonuyla ilgili planlama yapılarak bölge yeniden yeşillendirilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına katılarak, yangın sonrası atılacak adımlar ve çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Oğuz, “Teknik anlamda soğutma çalışmalarımnız devam ediyor. Ekiplerimiz 24 saat bölgede. Öncelikle hedefimiz belli sürede tedbirlerimizi alarak tamamen sıfır hatayla bitirmek. Çünkü ufacık bir ihmal, emniyetsizlik yeniden büyük felaketlere yol açabilir. O yüzden tedbirli gidiyoruz. Soğutma süresini uzatacağız” dedi.

Bakan Oğuz, yangın bölgesinde canlı ateşin bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, kontrolün ise ekipler tarafından yapıldığını kaydetti.

İş makinelerinin yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Oğuz, “Güney’den Kuzey’e batı bölgesine sarp bölge olmasına rağmen koridor açmak istiyoruz. Doğu’da bununla ilgili çalışmaları tamamladık. Alan etrafındaki kontrol ve denetimlerimiz devam ediyor. Ekipler bölgededir” şeklinde konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, yangın alanının rehabilitasyonuyla ilgili teknik uzmanlarla ve gerekmesi halinde üniversitelerden de destek alarak alanın bitki örtüsünün planlamasının yapılarak bölgenin yeniden yeşillendirileceğini ifade etti.

Oğuz, yangın sonrası neler yapılması gerektiğiyle ilgili bir raporlama yapılacağını ve hükümetin olanakları çerçevesinde de bu çalışmaların gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Oğuz, toplumda çevre duyarlılığının artması gerektiğini de vurguladı.

Dursun Oğuz, “Özel arazideki bir iş makinesinde çıkan yangın bizi bugünlere getirdi. Kimse kusura bakmasın. Yangın devam ederken, bilgisiz ve sorumsuz kişilerin umursamazlıkları bizleri üzüyor. Yangın devam ederken, başka yerde sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı” dedi.

Oğuz, konuyla ilgili birçok tartışma ve eleştiriler bulunduğunu, bunları da dinleyip değerlendirmek gerektiğini belirterek, gerekli tedbirlerin alınmasının zaruri olduğunu söyledi.

“Bazen doğa şartları, bazen insan hatası, ormanların kaybedilmesine neden olabiliyor, bundan sonrası için önemli ödevlerimiz var” diye konuşan Oğuz, bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili olarak üzerlerine düşenleri yapacaklarını ifade etti.

Yaşanılan felaketler karşısında elde mevcut imkan ve olanakların yeterli olmadığını belirten Bakan Oğuz, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bu konuda da KKTC’ye destek çıktığını vurguladı.

Dursun Oğuz, yangın gibi doğal afetlerle ilgili araç gerecin daha güçlü olması gerektiğini, bunun da belli bir bütçe gerektirdiğini ifade etti. Oğuz, bu konuda bir raporlama yapılacağını ve elden gelenin en iyisinin yapılacağını söyledi.

Yangının araştırılması için Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan araştırma komitesine de değinen Oğuz, komite kurulmasının kendileri için sakıncası olmadığını belirtti.

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