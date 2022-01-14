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“Oh Mis Gibi” isimli yerel komedi filmi 4 Şubat’ta beyaz perdede izleyiciyle buluşacak

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Senaristliğini, rejisörlüğünü ve yapımcılığını İlke Susuzlu'nun yaptığı “Oh Mis Gibi” isimli yerel uzun metrajlı komedi filmi 4 Şubat’ta beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.
“Oh Mis Gibi” isimli yerel komedi filmi 4 Şubat’ta beyaz perdede izleyiciyle buluşacak

Senaristliğini, rejisörlüğünü ve yapımcılığını İlke Susuzlu'nun yaptığı “Oh Mis Gibi” isimli yerel uzun metrajlı komedi filmi 4 Şubat’ta beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Galası ay sonunda yapılacak olan film, 4 Şubat'tan itibaren Gazimağusa'da Cine Mall (City Mall AVM) ve Lefkoşa'da Lemar Cineplex Sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

Mağusa Sanat Tiyatrosu ve İlke Susuzlu Cast Ajans oyuncularının yer aldığı sinema filmi, Gazimağusa'da bir aşk hikayesi etrafında cereyan eden komik olaylardan oluşuyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada İlke Susuzlu, ülke sinema sektörünün oluşması için büyük mücadelelerle Kuzey Kıbrıs’ın ilk komedi filmini çektiklerini belirtti ve "Bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Halkımızı içimizden biri olan bu filmi izlemeye çağırıyorum. Bu süreç içerisinde maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Başrollerini Begüm Gedik ve Özgür Garipsazcı'nın paylaştığı komedi filminde Fedaiye Mirillo, Nevin Bucak, Meltem Gedik, Sergün Garipsazcı, Özgem Gedik, Enver Barsakçıoğlu, Hilal Başaranlar, Busenur Aydın, Ayşe Kaçar, Salih Hoca, Bartu Atmaca, Hasan Tan Karcı, Ceylin Yeşil, Ali Çetin, Nidai Tancer, Mustafa Kızılkaya, Hakan Yozcu ve İlke Susuzlu rol alıyor.

Sponsorluğunu Foto Özay, Cortado, City Mall ve Acapulco Hotel'in yaptığı komedi filmi, Londra'da yaşayan bir kadının yirmi yıl önce ayrıldığı eşinin, ölüm haberini duyması üzerine mezarlığa gelmesiyle başlar. Ve o andan itibaren aşk ve komediyle bezenmiş olaylar silsilesi kendini gösterir.

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