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OHAL yıllanıyor; Başbakan 20 Temmuz'a kadar uzatılacağını açıkladı

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OHAL yıllanıyor; Başbakan 20 Temmuz'a kadar uzatılacağını açıkladı
Mevcut OHAL uygulamasının süresi 19 Nisan'da doluyordu

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in 20 Temmuz'a kadar uzatılacağını söyledi. Mevcut OHAL uygulamasının süresi  19 Nisan'da doluyordu.

OHAL'in 3. kez 3 ay daha uzatılmasıyla 20 Temmuz 2016'da başlayan uygulama bir yıl tamamlamış olacak.

Ankara'da yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım OHAL'in 3 ay daha uzatılacağını söyledi. 20 Temmuz'da başlayan OHAL uygulaması daha önce 11 Ekim ve 3 Ocak'ta 3'er ay süreyle uzatılmıştı.

20 Temmuz'da başlayan OHAL uygulaması daha önce 11 Ekim ve 3 Ocak'ta 3'er ay süreyle uzatılmıştı.

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