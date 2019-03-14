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Ok cep telefonuna saplandı, hayatı kurtuldu

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Cep telefonu hayat kurtardı
Ok cep telefonuna saplandı, hayatı kurtuldu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan bir adam evinin önünde ‘oklu saldırı’ya uğradı. 43 yaşındaki adam, okun cep telefonuna saplanması sayesinde kurtuldu.

BBC’deki habere göre Nimbin adlı bir köyde yaşayan adam kapıdan çıkar çıkmaz tanıdığı birinin kendisine yayını gerdirdiği oku yönelttiğini gördü. Kimliği açıklanmayan adam, saldırganı görüntülemek için cep telefonunu eline aldığında ok yaydan çıktı ve telefona saplandı. Ok, telefonun bir yüzünden girip diğer yüzünden çıktı.

Cep telefonu sayesinde hayatı kurtulan adam sadece ufak bir kesikle saldırıyı atlattı. 39 yaşındaki saldırgan polis tarafından tutuklandı. Polis ikili arasında husumet olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

Saldırgan önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

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