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"Ok yaydan çıkmıştır"

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Tatar: Gerçekçi çözüm egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm şeklidir
"Ok yaydan çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs‘ta tek gerçekçi çözüm modelinin egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm şekli olduğunu belirtti.

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yaptığı konuşmaların kendilerine güç verdiğini söyledi.

Kıbrıs’ta tek gerçekçi çözümün egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm şekli olduğunu dile getiren Tatar, bu modelden asla geriye dönüş olmadığını söyledi.

Tatar, “Ok yaydan çıkmıştır ve hedefe doğru ilerlemektedir ve bunu engelleyecek hiç bir güç de yoktur” dedi.

Ersin Tatar’ın açıklaması şöyle:

Halkımıza özgürlüğü ve bağımsızlığı, tüm Kıbrıs’a barışı ve huzuru getiren 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutladık.

Halkımızın vatan bildiği bu topraklarda kendi devletinin çatısı altında sonsuza dek yaşayacağını, egemenliği ile özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini, Rum'un azınlığı olmayacağını dünyaya bir kez daha haykırdık.

Anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, kardeş Azerbaycan Milletvekilleri ile diğer değerli konuklarımızın bu mutlu günümüzde aramızda bulunmaları bizlere onur ve şeref vermiştir. Başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımıza  şahsım ve halkım adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Üç devlet tek millet olduğumuzu dünyaya bir kez daha gösterirken, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma ve açıklamalar bizlere güç vermiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerimizin haklı, doğru ve kalıcı olduğunu ve bundan geri adım atılamayacağını belirtmesi tüm dünyaya yönelik çok önemli bir mesajdır. Federal temele dayalı çözüm şekli gerçekleşmeyecek bir hayal olarak kalırken tek gerçekçi çözüm, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye tarafından desteklenen egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm şeklidir. Bundan asla geriye dönüş yoktur. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefe doğru ilerlemektedir ve bunu engelleyecek hiç bir güç de yoktur.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakılmayacağını, bundan sonra da her türlü yardım ve katkının süreceğini belirtmiş olması da KKTC'nin daha da kalkınması ve güçlenmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle de teşekkürlerimi sunarım.

Maraş açılımımızın ikinci adımı da çözülemeyen Kıbrıs sorununun yarattığı mağduriyetlerin ve insan haklarının da yerine getirilmesi niyetiyle pilot bölgenin askeri bölge statüsünden sivile dönüştürülebilmesi olmuştur.

KKTC ile Türkiye etle tırnak gibidir, aramızda kan, can ve gönül bağları vardır. Kim ne yaparsa yapsın, hangi saldırılar gelirse gelsin, bu bağların koparılması mümkün değildir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki Anavatan Türkiye’ye daha da sıkı sarılacağız, can, kan ve gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz.”

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