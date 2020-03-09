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Okan Bayülgen’e ‘geri zekâlı’ soruşturması

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Bayülgen ifadesinde "Program mizah amaçlı yapılmakta" dedi
Okan Bayülgen’e ‘geri zekâlı’ soruşturması

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, komedyen Okan Bayülgen’in kendisine “geri zekâlı” dediğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Şikâyetin ardından şüpheli olarak ifade veren Bayülgen, programın mizaç amaçlı yapıldığını ve eleştirel yorumlarda bulunulduğunu söyleyerek, “Bu ifadenin müşteki ile ilgisi olmadığı yayın akışından anlaşılacaktır” dedi.

Sözcü gazetesinden Damla Güler'in haberine göre,  Çumanoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Bayülgen'in sunduğu “Uykusuzlar Kulübü” isimli programda müvekkiline hakaret ettiğini savunarak, “Öteden beri bilindiği üzere şüpheli geçmişten günümüze yapmış olduğu programlarda genel olarak insanları aşağılamakta, onlara hakaret etmektedir. Eleştiri ya da espri boyutunu fazlasıyla aşmaktadır. Yine bir programında müvekkilimizin video kayıtlarından bir tanesinin bir kısmını yayınlamış ve müvekkilimiz ile dalga geçip ona “geri zekâlı” diyerek hakaret etmiştir” denildi.

Bayülgen: Program mizah amaçlı yapılmakta

Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Okan Bayülgen'i ifadeye çağırdı. Savcılığa gelerek şüpheli sıfatıyla ifade veren Bayülgen, ekibi aracılığıyla tespit edilen ulusal medyadaki videolar üzerine yorumlarda bulunduğunu söyleyerek, “Müştekinin yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler, aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında geri zekalı ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilgisi olmadığı yayın akışından anlaşılacaktır. Program mizaç amaçlı yapılmaktadır. Eleştirel yorumlarda bulunulmaktadır” dedi.

Alınan ifadenin ardından savcılık suçun “uzlaştırma” kapsamında kaldığını belirterek dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Tarafların uzlaşıp uzlaşmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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