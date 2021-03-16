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Okan Erdemsiz, LAÜ'deki görevinden istifa etti!

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Arıklı tarafından LAÜ mütevelli heyetine atanan Okan Erdemsiz istifa ettiğini açıkladı.
Okan Erdemsiz, LAÜ'deki görevinden istifa etti!

Arıklı tarafından LAÜ mütevelli heyetine atanan Okan Erdemsiz istifa ettiğini açıkladı.

Erdemsiz'in açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna Açıklama

Ben YDP Kurucu üyelerindenim. Amacım Ülkeme ve halkıma hizmet etmektir. Bu Çerçevede şahsi hiç bir makam, mevki ve ikbal beklentim yoktur. Bu güne kadarki çalışmalarım hep bu anlayışla olmuştur. Bu çalışmalarımı ve anlayışımı takdir eden Sn Genel Başkanım, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Prof.Dr. Erhan Arikli beni LAÜ Mütevelli heyetine Üye olarak atamayı uygun görmüştür. Bu Atama Beni ve Ailemi onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Ancak Geride kalmış talihsiz bir olayı öne çıkararak şahsımı, ailemi. Sn Genel başkanımı, partimi ve yol arkadaşlarımı tartışma ve rencide etme girişimlerini üzülerek görmekteyim. Bana sahip çıkan, yanımda olan, başta Ailem, Sn Genel Başkanım ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunar, LAÜ mütevelli heyeti üyeliğimden istifa ettiğimi ve bu görevden afımı istediğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.

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