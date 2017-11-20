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Okan Ersan'ın babası Ertan Ersan hayatını kaybetti

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Okan Ersan'ın babası Ertan Ersan hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk jazz fusion gitaristi ve bestecisi Okan Ersan'ın babası Ertan Ersan hayata gözlerini yumdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden babasının vefatını, sevenleriyle paylaşan Okan Ersan, "canımız babamız atamız her şeyimiz Ertan Ersan’ı, 65 günlük zalim bir hastalığın ardından kaybettik" diyerek acı haberi duyurdu.

Ertan Ersan, 21 Kasım Salı günü (yarın) İsmail Sefa Camisinde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek.

Ertan Ersan, kurucu üyelerinden olduğu ve 43 yıl hizmet verdiği Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nde 22 yıl süreyle başkanlık yapmıştı.

Detay Gazetesi olarak Ersan ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz... 

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