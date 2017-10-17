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Okçulukta büyükler milli takımı belirlendi

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Okçulukta büyükler milli takımı belirlendi
Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen büyükler milli takım seçme yarışları önceki gün yapıldı.

15 Ekim Pazar günü KKTC Okçuluk Federasyonu açık alanında gerçekleştirilen Milli Takım seçmelerinin 4. Yarışı 30 sporcunun katılımı ile yapıldı. KKTC Okçuluk Milli Takımına seçilmek isteyen yarışmacılar  güneşli ve arara ara esen rüzgar ile oldukça zor anlar yaşamalarına rağmen hırslı istekli ve KKTC bayrağını gurur ile göğüslerinde taşıyabilmek için bu son yarışda bir birlerine üstünlük kurabilmek için oklarnı çok daha dikkatli atmak zorunda kaldılar. Yarışma sonunda dereceye girenler ile KKTC okçuluk milli takımıda belirlenmiş oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Milli takımı

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