Okçulukta büyükler milli takımı belirlendi

Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen büyükler milli takım seçme yarışları önceki gün yapıldı.

15 Ekim Pazar günü KKTC Okçuluk Federasyonu açık alanında gerçekleştirilen Milli Takım seçmelerinin 4. Yarışı 30 sporcunun katılımı ile yapıldı. KKTC Okçuluk Milli Takımına seçilmek isteyen yarışmacılar güneşli ve arara ara esen rüzgar ile oldukça zor anlar yaşamalarına rağmen hırslı istekli ve KKTC bayrağını gurur ile göğüslerinde taşıyabilmek için bu son yarışda bir birlerine üstünlük kurabilmek için oklarnı çok daha dikkatli atmak zorunda kaldılar. Yarışma sonunda dereceye girenler ile KKTC okçuluk milli takımıda belirlenmiş oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Milli takımı

Kadınlar kategorisi:

Uysal Oldaç

Nur B. Özdemir

Afet Çiftçi

Ebru Bulancak

GülhanımÇakal

Fatma Y. Kutluhan

Erkekler kategorisi:

Osman Tez

Berkal Volkan

Sekan Taydaş

Kemal Ekdal

Selçuk Doğan

Muharrem Kural