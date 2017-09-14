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Okçulukta minikler yarıştı

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Okçulukta minikler yarıştı
Okçuluk federasyonu Minikler 3. Açık alan milli takım sıralama yarışması hafta sonu KKTC Okçuluk Federasyonu tesislerinde gerçekleştirildi.

Yarışmaya toplamda 42 genç sporcu katılırken yarışmacılar milli takım sıralamasında önlerde olabilmek için yoğun dikkat ve gayret ile yarıştı.Yarışma sonunda dereceye girenlere madalyalar taktim edildi.Ayrıca yarışmada KKTC Okçuluk Federasyonu Hakemleri de yeni formaları ile yer aldı.

Dereceye giren sporcular

Süper minik bayan

  1. Işık Tez (GAÜ)
  2. Ekin Çiftçi (BÜY)
  3. Selin Özdilek(GAÜ)

 

Süper minik erkek

  1. Berkin Altındağlı (GAÜ)
  2. Kuzey Deniz (ASP)
  3. Erdem Hırka (BÜY)

Minik bayan

  1. Ceren Bulancak (BÜY)
  2. Beyza Güney (BÜY)
  3. Erin Çiftçi (BÜY)

Minik erkek

  1. Emirhan Timuroğlu (BÜY)
  2. Hasan Bilgehan (MGA)
  3. Berke Taha Şahin (FERDİ SPORCU)

Yıldız bayan

  1. İdal Kutluhan (YENİKENT)
  2. Selcan Özdilek(GAÜ)
  3. Deniz Demirci(BÜY)

Yıldız Erkek

  1. Çetin Erdinç (BÜY)
  2. ArçınÇelikesmer (MGA)
  3. Eren Paşa (MGA)
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