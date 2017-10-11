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Okçulukta seçmeler tamam

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Okçulukta seçmeler tamam
Okçulukta Minikler ve Yıldızlar Milli Takım seçmeleri tamamlandı…

KKKTC Okçuluk Federasyonu Milli Takım seçmelerinin son yarışması geçtiğimiz Pazar günü okçuluk federasyonu açık alanında yapıldı. Yarışmaya minik ve yıldızlar kategorisinde toplam 42 sporcu katılırken yarışmaya katılan sporcuların milli takıma kalabilmek adına son yarışmaları olduğunun bilinci ile baya heycanlı oldukları gözlerden kaçmadı.Yarışma sonunda dereceye giren ve dört yarışlık maratonda KKTC Okçuluk Milli takımında yer almak için kıyasıya yarışan 18 genç sporcu KKTC Okçuluk Milli takımında yer almaya hak kazandı. Yarışma sonrası Milli takıma seçilen sporcuların mutluluğu görülmeye değerdi.

KKTC Okçuluk Federasyonu Genç Milli Takımı (7-16 yaş)

KIZLAR KATEGORİSİ:

IŞIK TEZ (GAÜ)

EKİN ÇİFTÇİ (BÜY)

SELİN ÖZDİLEK (GAÜ)

CEREN BULANCAK (BÜY)

BEYZA GÜNEY (BÜY)

ERİN ÇİFTÇİ (BÜY)

İDAL KUTLUHAN (YENİKENT)

DENİZ DEMİRCİ (BAF)

SELCAN ÖZDİLEK (GAÜ)

 

ERKEKLER KATEGORİSİ:

MEHMET AKİF ÖZTÜRK (GAÜ)

BERKİN ALTINDAĞLI (GAÜ)

ERDEM HIRKA (BAF)

EMİRHAN TİMUROĞLU (BAF)

HASAN BİLGEHAN (MGA)

ALİ TOPRAK TURALI (BAF)

ÇETİN ERDİNÇ (BAF)

ARÇIN ÇELİKESMER (MGA)

EREN PAŞA (MGA)

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