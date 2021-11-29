  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8478
  • Euro 14.4499
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Okey Oynarken Tanıştığı Şahıslar, Genç Kızı Kaçırıp Çıplak Fotoğraflarını Çekti

»
Okey Oynarken Tanıştığı Şahıslar, Genç Kızı Kaçırıp Çıplak Fotoğraflarını Çekti
Okey Oynarken Tanıştığı Şahıslar, Genç Kızı Kaçırıp Çıplak Fotoğraflarını Çekti

Bursa'da yaşayan genç kadın, internet üzerinden okey oynadığı kişilerle daha sonra ortalık yapmak için bir araya geldi. Fakat iddialara göre bu şahıslar ve yanlarındaki erkek, genç kızı kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekti. Olaya karıştığı tespit edilen 4'ü tutuklu, 7 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

Bursa'da internetten tanışıp buluştukları İ.Ö.'yü uygunsuz fotoğrafını çekip şantaj yaparak para alan 4'ü tutuklu, 7 sanığın yargılanmasını başlandı. Sanıklardan Bahar Kaya ile internette okey oynarken tanıştığını, ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu söylediğini belirten İ.Ö., " Ödemiş'te birlikte iş yeri açmak için ona teklifte bulundum. Kabul etti. İzmir otogarında kendisini karşıladım. Otele yerleştirdim. Bana, duş almamı söyledi. Yıkanıp çıkınca odamda tanımadığım bir erkek vardı. Tanımadığım kişi beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti. 60 bin liramı şantaj yoluyla aldılar" dedi.

 

BAŞSAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında kamu görevlisi İ.Ö.'nün, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru sonrası, Bahar Kaya ile Derya Yıldırım'ı takibe aldı. Polis, Kaya ile Yıldırım'ın, internet üzerinden tanıştıkları kişilerle ilişkiye girmek için gittikleri evlerdeki yedek anahtarları alıp daha sonra hırsızlık yaptığını, ağına düşürdükleri bu kişilere uyuşturucu vererek uygunsuz fotoğraflarını çekip, şantaj yaparak para aldıklarını belirledi. Polis, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı yaptığı operasyonla Kaya ve Yıldırım'ın yanı sıra kendilerine yardımcı olan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızın yatakta çıplak fotoğraflarını çekti

ÇOK SAYIDA METARYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahar Kaya (35), Derya Yıldırım (37), Güney Güneysu (40) ve Selçuk Sepetçi (34) tutuklandı, E.D., Y.B. ve Ü.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızın yatakta çıplak fotoğraflarını çekti

16 YIL İLE 67 YIL ARASI HAPİS CEZASI

Şüpheliler hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'Şantaj', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Özel hayatın gizliliğine ihlal', 'hırsızlık' suçlarından 16 ile 67 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

YARGILANMALARINA BAŞLANDI

4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Taraflar avukatları, tutuksuz sanıklar E.D. ve Y.B. ile müşteki İ.Ö. salonda hazır bulunurken, tutuklu 4 sanık ise bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmada ifade veren İ.Ö., iyilik yapmak isterken tuzağa düşürüldüğünü söyledi.

"OKEY OYNARKEN TANIŞTIK"

Bahar Kaya ile internet üzerinde okey oynarken tanıştığını belirten İ.Ö., "Aile durumunun kötü olduğunu bana söyledi. Ben de elektrik ve su faturalarını ödemesi için kendisine parasal yardımda bulundum. Cep telefonları alıp hediye ettim. Ödemiş'te birlikte iş yeri açmak için ona teklifte bulundum. Kabul etti. İzmir otogarında kendisini karşıladım. Otele yerleştirdim. Bana, duş almamı söyledi. Yıkanıp çıkınca odamda tanımadığım bir erkek vardı. Tanımadığım kişi beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti. Tabancayı uzatıp tutmamı istedi. Ardından, parmak izimi aldığını söyleyip tehditlerde bulundu. Sonuç olarak 60 bin liramı şantaj yoluyla aldılar. Benim gibi birçok kişiyi dolandırmışlar. Onlardan şikayetçiyim" dedi. Tarafların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddedip duruşmayı erteledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan vatandaşlara seslendi: Felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum29 Kasım 2021 Pazartesi 16:01
  • Financial Times: "Türkiye'deki kur krizi Erdoğan'ın eseri"29 Kasım 2021 Pazartesi 15:53
  • CHP’nin miting sloganı: Milletin Sesi29 Kasım 2021 Pazartesi 15:34
  • Genç Doktorun Feci Sonu! Balkona Kaçan Kedisini Kurtarmak İstedi29 Kasım 2021 Pazartesi 14:49
  • KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP yüzde 15'i geçebilir29 Kasım 2021 Pazartesi 12:52
  • Kavala: Bir hasar olup olmadığı normal hayatımı yaşamaya başladığımda anlaşılacak29 Kasım 2021 Pazartesi 12:39
  • Financial Times: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?28 Kasım 2021 Pazar 16:10
  • Financial Times: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?28 Kasım 2021 Pazar 16:10
  • Mutfaktan seslendi... "Saray hükümeti, bile isteye halkımızı fakirleştiriyor"28 Kasım 2021 Pazar 12:56
  • Erdoğan: Kıbrıs Türk Halkının Egemen Eşitliğinin Ve Eşit Uluslararası Statüsünün Tescil Edilmesi, Çözümün Anahtarıdır28 Kasım 2021 Pazar 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti