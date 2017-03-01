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ÖKK'daki darbe girişimi davasından ifadeler: 15 Temmuz'a kadar Gülen cemaati ile irtibatlıydım

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ÖKK'daki darbe girişimi davasından ifadeler: 15 Temmuz'a kadar Gülen cemaati ile irtibatlıydım
Hiçbir şeklide benden kanunsuz istekleri olmadı"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığının ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan Bekir Kurt, "15 Temmuz'a kadar Fethullah Gülencemaati ile irtibatlı olduğunu" söyledi.

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen eski Kurmay Albay Ümit Bak ve Kurmay Yarbay Mehmet Ali Çelik'in de aralarında bulunduğu 69 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, sanıkların savunmaları alınmaya devam ediliyor.

Duruşmaya, ÖKK'yı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir, ÖKK'da darbecilerce vurularak yaralanan Astsubay İsmail Oğuz "müşteki" sıralarında katıldı.

Gülen cemaati ile
15 Temmuz'a kadar irtibatlıydım"

Duruşmada savunma yapan sanık teknisyen eski başçavuş Bekir Kurt, ÖKK Lojistik Destek Bakım bölümünde görev yaptığını söyledi. Terör örgütü ile irtibatlı olduğunu itiraf eden Kurt, "Gülen cemaati veya hizmet hareketi olarak bilenen ve 15 Temmuz'dan sonra terör örgütü olduğunu anladığım FETÖ ile irtibatlıydım. Çocuk yaşta tanıştım. Ortaokul sürecinde, meslek hayatımda kendileriyle görüştüm. 12 Temmuz'da en son görüştüm. 15 Temmuz'a kadar bu hain yapılanma olduğunu bilmiyordum. Görüştüğüm kişilerden hiçbirinde kötülük, art niyet sezmedim. Hiçbir şeklide de benden kanunsuz, beni zora sokacak istekleri olmadı." diye konuştu.

Türkiye'de bu yapının faaliyetlerinin 2013'e kadar takdir edildiğini, yapının bu tarihten sonra terör örgütü ilan edildiğini kaydeden Bekir Kurt, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Biz en alt kademesiyle görüştüğümüz için bunların kötü bir yapılanma olduğunu fark edemedik. Yapılan haberlerden falan gördüm ama kendileri, 'Bizim alakamız yok 17-25 Aralık süreciyle' dediler. 'Hükümeti devirmeye çalışıyoruz, rahatsızız, operasyonları biz düzenliyoruz' deselerdi ben de terör örgütü olduğuna inanırdım. Ama bize 'polisin operasyonu, bizim dahlimiz yok' dediler. Ben de görüşmeye devam ettim. Çünkü kötülük görmedim. Tamamen dini ve milli duygularla, dinim adına bilgiler öğrendim. Dini vecibeleri yapmam adına teşviklerde bulundular. Ülkemizin, milletimizin adına yaptıkları faaliyetlere şahit olduk. Bir kişiye gönlünüzü kaptırırsınız, ayıbını görmezsiniz. Küçük yaşta tanıştık, ayıpları, kusurları gözümüze batmadı ta ki ihanet ettiklerini görene kadar. Bunların bu şekilde bir ihanet şebekesi olduğunu bilmiyordum aldatıldık, kandırıldım."

Sanık Kurt, daha önce verdiği ifadelerinde de bu yapının çökertilmesi için bildiklerini anlattığını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

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