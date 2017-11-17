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Oklar 34. yıl için atıldı

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Oklar 34. yıl için atıldı
Yarışmaya KKTC Oçuluk Federasyonu bünyesinde bulunan  85 lisanlı sporcu katılırken yarışma güzel havınında etkisi ile oldukça keyifli gerçekleşti. 

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl 34. Yaşını kutladığımız Cumhuriyet bayramına özel gerçekleştirdiği Cumhuriyet Özel açık alan yarışması Okçuluk Federasyonu açık alan tesislerinde 15 kasım Çarşamba gün gerçekleştirildi.

CUMHURİYET ÖZEL YARIŞMASI DERECELER
SÜPER MİNİK KIZ
1. IŞIK TEZ (GAÜ)
2. MELEK ACAR(BÜY)
3. SELİN ÖZDİLEK (GAÜ)

SÜPER MİNİK ERKEK
1. MEHMET ÖZTÜRK (GAÜ)
2. MEHMET ALTINMAKAS (BÜY)
3. KUZEY DENİZ (ASB)

MİNİK BAYAN
1. CEREN BULANCAK (BÜY)
2. BEYZA GÜNEY (BÜY)

MİNİK ERKEK
1. KIVANÇ ÖZCAN (ASB)
2. ALİ TOPRAK TUNALI (BÜY)
3. EMİRHAN TİMUROĞLU(BÜY)

YILDIZ BAYAN
1. GİZEM YÜKSELEN (MGA)
2. İDAL KUTLUHAN
3. PEMBE ULUÇ (BÜY)

YILDIZ ERKEK
1. ÇETİN ERDİNÇ (BÜY)
2. EGE DENİZ(ASB)
3. MELİH YAĞIZ 

MAKARALI YAY BAYAN
1. UYSAL OLDAÇ(BÜY)
2. AYŞEN TEZ(GAÜ)
3. SELDA ÖZDİLEK(GAÜ)

MAKARALI YAY ERKEK
1. BERKAL VOLKAN (GAÜ)
2. OSMAN TEZ(GAÜ)
3. HASAN ÇELİK (GAÜ)

OLİMPİK YAY BAYAN
1. EBRU BULANCAK (BÜY)
2. GÜLHANIM ÇAKAL(GAÜ)
3. FATMA Y Kutluyhan (YENİKENT)

OLİMPİK YAY ERKEK
1. MUHARREM KURAL (BÜY)
2. HACI ABUZER EKBİÇ(BÜY)
3. MUAMMER BULANCAK(BÜY)
 

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