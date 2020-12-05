Öksürüğü olanlar bu habere dikkat! Koronavirüs (covid-19) böyle ayırt ediliyor

Nefes darlığı ve ateşin yanında en yaygın KOVİD-19 belirtisi olarak karşımıza çıkan öksürük, ince bir detay ile diğer diğer hastalıkların öksürüğünden ayrılıyor.

Koronavirüs hastaları, son dönemlerde hastalığı yalnızca eklem ağrısı ve hafif ateş ile atlatırken, kronik hastalığı bulunanlarda ve ileri yaş vatandaşlarda hastalık daha ağır seyrediyor. Temel belirtiler arasında yer alan kuru öksürük birçok hastada görülebiliyor. Prof. Dr. Ziya Mocan, corona virüs belirtileri ve kuru öksürüğün seyri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan'ın açıklamaları:

"Öksürük koronavirüste kuru şekilde olur. İlk başta ve sonunda böyle seyreder. Ama gripte öyle olmaz biraz kuru başlayabilir ancak daha sonra balgamlı şekilde devam eder.