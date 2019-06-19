Öksürürken ya da hapşırırken odadan çıkmalı mısınız?

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te bir toplantıda öksüren Beyaz Saray Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney'den odadan çıkmasını istemişti. Trump, "Eğer öksüreceksen lütfen odadan çık. Lafımın ortasında öksüremezsin. Bundan hoşlanmıyorum" demişti.

Donald Trump'ın tepkisine sosyal medyada #MulvaneyÖksürüğü etiketi altında farklı tepkiler geldi. Kimisi Trump'ı haklı bulurken kimisi onun ne kadar duyarsız bir Başkan olduğundan söz etti.

Trump bir temizlik hastası olabilir ve bu hassasiyeti konusunda yalnız değil. Pek çok kişi hapşırırken ve öksürürken ağız bölgesinin kapatılması gerektiğini düşünüyor.

Peki insanlar içinde hapşırma ya da öksürmenin en iyi yolu hangisi?

Washington'da Etiket Ensitüsü Direktörü Crystal L. Bailey, "Hapşırmak ya da öksürmek zorundaysanız mümkün olduğunca diğer insanlardan uzak yapmanız iyi olur. Eskiden mendil kullanırdık. Ama bir kağıt mendile ya da dirseğinizin içine hapşırmanız gerekli. Ayrıca çevrenizdeki insanlardan başınızı çevirmelisiniz" diyor.

Ancak hapşırık ya da öksürüğün sinema ya da tiyatroda geldiğini hissediyorsunuz salonu terk etmek en iyi seçenek olabilir.

Sakız yaklaşımı

Crystal L. Bailey ayrıca hastaysanız el sıkışmamanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.

Ancak biri bu kurallara uymuyorsa Bailey sakız yaklaşımını öneriyor.

"Belki hapşıran kişiye bir kağıt mendil uzatmak ya da dezenfektan kullanarak sinyal verebilirsiniz. Bu ağzı kokan birine sakız önermek gibi bir şey" dedi.

Grip mikrobu

Tıbbi nedenleri

George Washington Üniversitesi'nden Dr. Tenagne Haile-Mariam, bulaşıcılığı engellemenin en iyi yolunun atılabilir bir şeyin içinde yapmak olduğunu söylüyor.

Dr. Tenagne Haile-Mariam, "En iyi yol mendil gibi bir şeyin içine hapşırmak ya da öksürmek sonra da onu alıp atmak" diyor.

Hasta insanın vücut sıvılarıyla temasa geçmek hastlaık kapmanın en yaygın yolu.

Hasta biri yanıza gelip burnuna ya da yüzüne değdikten sonra artık koruma altında değilsiniz.

Virüs gibi ufak partiküller hapşırınca ya da öksürünce 1,8 metre uzağa yolculuk edebiliyorlar.

Ancak daha büyük damlacıklar 1 metreden az ilerliyor. Ama biri eline ya da boşluğa öksürürse bu partiküller başkalarının değebileceği yerlere iniyor.

Dr. Haile-Mariam hasta olmak için bakteri ve viral partiküller için bir eşik miktarı gerektiğini söylüyor ve ekliyor:

"Pek çok kirleticilerin bulunduğu dünyada yaşıyoruz. Vücudumuz aşırı düzeyde değilse bunlarla savaşabiliyor. En iyi çözüm hasta olmasanız bile sık sık ellerinizi yıkamanız."

BBC