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Öksüzoğlu: İstikrarlı Bir Hükümet İçin Tek Partili Bir Hükümetin Olması Gerektir

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Adayı Türel Özer Öksüzoğlu, istikrarlı bir hükümet için tek partili bir hükümetin olması gerektiğini söyledi. 
Öksüzoğlu: İstikrarlı Bir Hükümet İçin Tek Partili Bir Hükümetin Olması Gerektir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Adayı Türel Özer Öksüzoğlu, istikrarlı bir hükümet için tek partili bir hükümetin olması gerektiğini söyledi. 


Öksüzoğlu, yazılı açıklamasında, Ulusal Birlik Partisi’nin son zamanlarda “çok güzel bir enerji” yakaladığını ifade ederek, parti içinde birlik ve beraberliğin hakim olduğunu kaydetti. 


Partisinin, genel başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu liderlğinde “tek başına iktidar yolculuğunun” sürdüğünü ifade eden Öksüzoğlu, “İnanıyorum ki 23 Ocak seçimlerinden sonra güçlü ve istikrarlı bir gelecek için Ulusal Birlik Partisi hükümette tek başına yerini  alacaktır” dedi. 


Parti disiplini içerisinde bütün adayların çalıştığına vurgu yapan Öksüzoğlu, Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman birlikte daha güçlü olduğunu kaydetti. 


“Her zaman yanımızda Anavatanımız Türkiye olmuştur. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Özellikle son yıllarda sağlık ve ekonomi alanında desteklerini çok ama çok görmekteyiz” diyen Öksüzoğlu, Türkiye-KKTC ilişkilerinin önemine değindi. 

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