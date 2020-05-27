Öksüzoğlu: “Kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir”

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu’nun 1 yıl önce kurulduğunu belirterek, “Bir yıllık kısa bir sürede yakaladığımız motivasyon ve dinamizm neticesinde, İstatistik Kurumu olarak, kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir” dedi.

Öksüzoğlu yazılı açıklamasında koronavirüs ile mücadele edilen bu zor süreçte, karar alıcılara gerekli verilerin sağlanması amacıyla, çalışmalarının aksatılmadan devam ettiğine dikkat çekti ve kurum çalışmalarının aksatılmadan devam etmesini sağlayan herkese, mesai arkadaşlarına şükranlarını sundu.

İstatistik Kurumu’nun 1. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Öksüzoğlu şunları ifade etti:

“Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma” vizyonu ile hareket eden İstatistik Kurumu, cevaplayıcılardan aldığı bilgilerle kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme ve bu yolla ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel yaşamına katkıda bulunma yönündeki çabalarını yüksek sorumluluk bilinciyle devam ettirmektedir.

Kurumumuz çağdaş bir ülke için istatistiğin önem ve önceliğinin bilinci ile gerek kurumsal, gerekse istatistiksel yöntem ve uygulamalar alanında kendini sürekli geliştirmektedir”.