 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.554
  • Altın 151,538
  • Dolar 3,6568
  • Euro 4,3023
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

Öksüzoğlu’ndan “Kabloyla Elektrik” konusunda sorular

» »
Öksüzoğlu’ndan “Kabloyla Elektrik” konusunda sorular
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, yaklaşık 3 aydır toplum adına Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a “Kablo ile elektrik” konusunda sorular soruduklarını ve cevap alamadıklarını kaydetti.

“Enterkonnekte” sistemine karşı olmadıklarını defalarca belirttiklerini, hâlihazırda Güney’le bağlaşımlı ve karşılıklı olarak enerji alışverişi bulunduğunu kaydeden Öksüzoğlu, bu nedenle içinde bulunulan çağın gerekliklerinin farkında olduklarını ifade etti.

Öksüzoğlu, EL-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, toplum olarak bir adım atıldığında bunun ne tür getirileri olacağının hesaplanması, yöneticilerin en doğru adımın ne olduğunu bilimsel çalışmalarla ortaya koyması ve bunu toplumla paylaşması gerektiğini söyledi.

Öksüzoğlu, Hükümetin, “tüm ısrarlara rağmen Türkiye’den gelmesi muhtemel kablo ile elektrik konusunda yapılmış herhangi bir bilimsel çalışmayı bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumu ile paylaşmadığını” ;sadece gelmesi muhtemel elektriğin çok ucuz olacağı yönünde “bilimsellikten uzak” söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz ay TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın, KKTC’deki temasları sırasında “Türkiye’den çok ucuza elektrik getireceğiz” cümlesini kurduğunu hatırlatan Öksüzoğlu, son olarak dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un, bu konuda anlaşmanın 2018 öncesinde imzalanıp inşaatının hemen başlanacağını söylediğini anımsattı.

Öksüzoğlu şöyle devam etti:

“Sayın Atun ve Sayın Akdağ’a bu cümleleri kurdurtan bilimsel çalışma nerededir? Hem bizler, hem de toplumumuz bu soruların cevabını bekliyor…

‘25 kuruş’ rakamını neye göre veriyorsunuz? Tarafsız uzmanlar tarafından bilimsel bir fizibilite çalışması yapıldı mı, yapıldıysa bu çalışma nerede? Alternatif kaynaklara göre daha mı ucuz olacak? Türkiye’den ne kadar elektrik alınacak? Bu elektriğin fiyatı ne olacak? Olası anlaşmada tıpkı AKSA’da olduğu gibi alım garantisi olacak mı?

Bağlantı senkron paralel mi olacak, yani gerçekten arz güvenliği sağlayacak mı? Bu proje kime ait olacak? Kaç yıllığına fiyat belirlenecek? Fiyat TL üzerinden mi belirlenecek? En önemlisi de, KIB-TEK’e ne olacak? Israrlı bir şekilde bu soruların tümüne cevap bekliyoruz. Cevap alana kadar da sormaya devam edeceğiz”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Öksüzoğlu’ndan “Kabloyla Elektrik” konusunda sorular17 Ekim 2017 Salı 13:01
  • Özersay son yayınlanan anketi beğenmedi!17 Ekim 2017 Salı 12:52
  • FECİ iş kazası! İşçi hayatını kaybetti!17 Ekim 2017 Salı 12:09
  • Siber Rusya'da konuştu: “Evet tanınmamış bir Devlet olabiliriz ama bu kurumlarımızın olmadığı anlamına gelmez”17 Ekim 2017 Salı 11:01
  • Devlet Laboratuarı’nda çıkan yangının sebebi halen araştırılıyor: Komite ek süre istedi17 Ekim 2017 Salı 10:56
  • Öztabay'dan 'balkon mesajı': Biz bu balkonda çok güzel başarılar kutladık17 Ekim 2017 Salı 10:05
  • Denktaş: "Seçim sürecinde okullar 3 gün zorunlu tatil edilebilir" dedi, 13'üncü maaşların ödeme gününü açıkladı17 Ekim 2017 Salı 09:11
  • Bu karar her şeyi ters yüz eder!17 Ekim 2017 Salı 08:42
  • Başbakan Özgürgün'e mesaj var17 Ekim 2017 Salı 08:40
  • "Hayat evde değil sokakta, kabuğunuzu kırın..."16 Ekim 2017 Pazartesi 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti