Öksüzoğlu’ndan “Kabloyla Elektrik” konusunda sorular

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, yaklaşık 3 aydır toplum adına Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a “Kablo ile elektrik” konusunda sorular soruduklarını ve cevap alamadıklarını kaydetti.

“Enterkonnekte” sistemine karşı olmadıklarını defalarca belirttiklerini, hâlihazırda Güney’le bağlaşımlı ve karşılıklı olarak enerji alışverişi bulunduğunu kaydeden Öksüzoğlu, bu nedenle içinde bulunulan çağın gerekliklerinin farkında olduklarını ifade etti.

Öksüzoğlu, EL-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, toplum olarak bir adım atıldığında bunun ne tür getirileri olacağının hesaplanması, yöneticilerin en doğru adımın ne olduğunu bilimsel çalışmalarla ortaya koyması ve bunu toplumla paylaşması gerektiğini söyledi.

Öksüzoğlu, Hükümetin, “tüm ısrarlara rağmen Türkiye’den gelmesi muhtemel kablo ile elektrik konusunda yapılmış herhangi bir bilimsel çalışmayı bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumu ile paylaşmadığını” ;sadece gelmesi muhtemel elektriğin çok ucuz olacağı yönünde “bilimsellikten uzak” söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz ay TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın, KKTC’deki temasları sırasında “Türkiye’den çok ucuza elektrik getireceğiz” cümlesini kurduğunu hatırlatan Öksüzoğlu, son olarak dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un, bu konuda anlaşmanın 2018 öncesinde imzalanıp inşaatının hemen başlanacağını söylediğini anımsattı.

Öksüzoğlu şöyle devam etti:

“Sayın Atun ve Sayın Akdağ’a bu cümleleri kurdurtan bilimsel çalışma nerededir? Hem bizler, hem de toplumumuz bu soruların cevabını bekliyor…

‘25 kuruş’ rakamını neye göre veriyorsunuz? Tarafsız uzmanlar tarafından bilimsel bir fizibilite çalışması yapıldı mı, yapıldıysa bu çalışma nerede? Alternatif kaynaklara göre daha mı ucuz olacak? Türkiye’den ne kadar elektrik alınacak? Bu elektriğin fiyatı ne olacak? Olası anlaşmada tıpkı AKSA’da olduğu gibi alım garantisi olacak mı?

Bağlantı senkron paralel mi olacak, yani gerçekten arz güvenliği sağlayacak mı? Bu proje kime ait olacak? Kaç yıllığına fiyat belirlenecek? Fiyat TL üzerinden mi belirlenecek? En önemlisi de, KIB-TEK’e ne olacak? Israrlı bir şekilde bu soruların tümüne cevap bekliyoruz. Cevap alana kadar da sormaya devam edeceğiz”