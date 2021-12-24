  • BIST 1.889,79
  • Altın 681.95049
  • Dolar 11.5845
  • Euro 13.1456
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Hap Formundaki Corona İlacına Acil Kullanım Onayı

Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası Dolayısıyla LAÜ’de

» »
Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası Dolayısıyla LAÜ’de
Öksüzoğlu’nun “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı” Şehitler Haftası Dolayısıyla LAÜ’de

   21-25 Aralık Kıbrıs Şehitler Haftası kapsamında Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ve LAÜ Türkoloji Kulübü bir etkinlik düzenledi. Programda Kıbrıslı Türk mücahit, şair, müzisyen ve ressam Oktay Öksüzoğlu LAÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerine konferans verdi.

   Konferansın açılış konuşmasını Oktay Öksüzoğlu’nun son kitabı olan Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı’nın ön söz yazarı ve LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız yaptı.

Konuşmasını Kıbrıs Türklerinin yakın tarih içinde -özellikle 1963-1974 yıllarında- gösterdikleri azim, özveri, verdikleri mücadele; çektikleri acı, maruz kaldıkları baskı ve felaketler üzerinde özellikle durarak sürdüren Yıldız, Türk dünyasında büyük bir destan yaratan Kıbrıs Türklerinden övgüyle söz etti. 58 yıl önce henüz 22 yaşındayken “mazgalının başında” mücahitliğe başlayan Oktay Öksüzoğlu’nun şairlik yönünü, şiir serüvenini ve Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı’nı kısaca değerlendirdi. Bu destana yansıyan eski günlerin güzelliğine hasreti, bir yandan da o güzellikleri boş hayaller uğruna yok edenlere karşı duyulan nefreti vurguladı. Şair Öksüzoğlu’nun ifadesiyle “Barışı kurşunlayıp huzuru yok edenler”in Türkler değil Rumlar olduğunu söyledi.

   Oktay Öksüzoğlu gür sesi ve hitabetiyle dinleyenleri etkiledi. Henüz 18 yaşında iken (1959) ilk şiir kitabı Gel Mehmet’i yayımlayan şair, şimdiye dek kırk kitap yazdığını söyledi.

  Öksüzoğlu, “Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı”; “Mücahit Ordusu”; “Mehmetçik Kıbrıs’ta”; “Dualar”; “Neler Çektik Biz Neler”; “Barış Güneşi Doğarken”; “Şehitlerime Sesleniş” şiirlerinden parçalar seslendirdi.

  Kapanış konuşmasını yapan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Oktay Öksüzoğlu’nun Kıbrıs Türk şiirinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, özellikle destan şiirinde Türk destan geleneğini devam ettirdiğini belirtti ve Kıbrıs’ın Milli Şairine LAÜ Yönetimi adına Teşekkür Belgesi sundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Derviş Kırıkkaleli Kurumsal Kalite Ve Banka Finansmanının Teknolojik İnovasyon Üzerindeki Etkisini Araştırdı12 Aralık 2021 Pazar 13:46
  • Kırıt: İnsan Hakları Kapsayıcı Ve Bütünsel Bir Kavram09 Aralık 2021 Perşembe 16:08
  • LAÜ Akademisyenlerinden önemli başarı08 Aralık 2021 Çarşamba 16:23
  • LAÜ Akademisyeni Albaş, “KKTC’de Kadın Hakları”nı ele aldı06 Aralık 2021 Pazartesi 16:35
  • LAÜ Akademisyeni Ataman Engelliler Günü’nü Dolayısıyla Açıklamalarda Bulundu05 Aralık 2021 Pazar 14:20
  • LAÜ Akademisyeni Özdal; HIV Bulaşı Önlenebilen Bir Hastalıktır04 Aralık 2021 Cumartesi 17:53
  • LAÜ Akademisyeni Türkeri “Gastronomi Öğrencilerinin Sektörel Algıları” üzerine hazırladığı araştırmasını uluslararası kongrede sundu29 Kasım 2021 Pazartesi 18:02
  • LAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Kermes27 Kasım 2021 Cumartesi 14:32
  • Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede En Önemli Unsur Toplumun Bilinçlenmesidir25 Kasım 2021 Perşembe 17:54
  • Kadına yönelik şiddeti önlemede en önemli unsur toplumun bilinçlenmesidir25 Kasım 2021 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti