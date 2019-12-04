Oktay Bakan Atakan'ı kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede, KKTC’de hava taşımacılığı, ulaşım ve altyapı projeleri ile toplu taşımaya ilişkin konular ele alındı.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede, KKTC’de hava taşımacılığı, ulaşım ve altyapı projeleri ile toplu taşımaya ilişkin konular ele alındı.
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