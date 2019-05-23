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Oktay: "Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin ve kendi haklarımızı korumaya devam edeceğiz"

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Oktay: Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin ve kendi haklarımızı korumaya devam edeceğizTürkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını belirterek,
Oktay: "Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin ve kendi haklarımızı korumaya devam edeceğiz"
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını belirterek, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin haklarının yanı sıra kendi hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye coğrafi, tarihsel, kültürel ve demografik olarak bir Avrupa ülkesi, güvenilir bir NATO müttefiki ve AB üyeliği adayıdır. Dolayısıyla, AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor ve reform sürecine en yüksek siyasi düzeyde bağlıyız" dedi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda'nın ev sahipliğinde verilen iftar davetine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Ankara'da görevli bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçileri katıldı.

Büyükelçilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, "Bölgemizde ve küresel çapta meydana gelen hızlı değişimler, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) işbirliğinin gerekliliğini her zamankinden daha fazla kanıtlamaktadır. Komşumuz, müttefikimiz ve stratejik ortağımız Romanya'ya Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine verdiği destek için özellikle teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

Oktay, Türkiye'nin AB'ye aday diğer ülkeler ile eşit tutulması gerektiğini, uzatılan ve siyasi olarak engellenen katılım müzakerelerinin aslında teknik temelde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını belirten Oktay, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin haklarının yanı sıra kendi hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

 

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