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Oktay Ersin Tatar'a başsağlığı mesajı gönderdi

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a başsağlığı mesajı gönderdi
Oktay Ersin Tatar'a başsağlığı mesajı gönderdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde yaşamlarını yitiren KKTC vatandaşları için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini bildirdi.   

 

Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başsağlığı mesajı aynen şöyle;

 

“Sayın Cumhurbaşkanım,

Ülkemizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısı hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet , yakınlarına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz depremin yaralarının sarılması sürecinde bize daha da güç verecektir."

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