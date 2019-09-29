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Oktay Feridun hayatını kaybetti

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Hukuk dünyasının önemli isimlerinden Oktay Feridun hayatını kaybetti
Oktay Feridun hayatını kaybetti

Eski bakanlardan, kaza hakimliği, başsavcı yardımcılığı ve başsavcılık görevlerinde bulunan Oktay Feridun hayatını kaybetti.

Eski bakanlardan, kaza hakimliği, başsavcı yardımcılığı ve başsavcılık görevlerinde bulunan hukuk dünyasının önemli isimlerinden Oktay Feridun 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Oktay Feridun, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Başsavcı Yardımcısı, 1963 yılında ise Kıbrıs Türk Federe Devlerti'nde Başsavcılığa atanarak bu mevkiden emekli olduktan sonra kurucu mecliste milletvekilligi ve bakanlık yapmıştı.

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