Oktay: Kadın saldırganın bomba patlattığı terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz

Fuat Oktay: Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. İkisi ağır, 81 yaralımız var.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı: "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz.

An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere.Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır." AYRINTILAR GELİYOR...