Oktay: Kapalı Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay paneldeki konuşmasında ‘Kıbrıs meselesi, Rumların adanın ortaklık yapısını bozup adayı gasp etmeye yönelik girişimleri ile başlamıştır’ diyerek, ‘tüm çabalarımıza rağmen Rum tarafının kendini adanın tek sahibi olarak görmesi adada yeni bir federal ortaklığın tesisini çözümsüz bırakmıştır’ ifadesini kullandı.

Gelinen aşamada yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Oktay; ‘Kıbrıslı Türkleri fiili bir azınlık olarak göstermeye çalışan Rum zihniyetinin değişmediği ortadadır, Kıbrıs Türkü’nün doğal kaynaklar üzerindeki eşit haklarını yok sayması bunun en somut tezahürüdür.’ diye konuştu. Fuat Oktay da Kıbrıs’ta bir çözümde ‘siyasi eşitlik değil egemen eşitlik’ olacağını kaydetti.

Okay: ‘Siyasi eşitlik değil siyasi ve egemen eşitliğin tüm unsurları ile beraber müzakere başlamadan kabul edilmesi gerekmektedir. Kıbrıs Rum tarafı dürüstçe çözümden ne anladığını söylemelidir. Siyasi eşitliği tüm unsurları ile kabul edilmesi durumunda nasıl ilerleneceği kararlaştırılır. Bu olmazsa siyasi eşitlik yerine egemen eşitlik iki egemen devlet olarak kurulmasını ilan ediyoruz’ dedi.

Oktay, ayrıca Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları ve Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oktay, yaptığı açıklamada “Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır” diye konuştu. Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı: ‘Ada’nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz’deyiz. Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır. Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder.’