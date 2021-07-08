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Oktay, Kapalı Maraş’ta İncelemelerde Bulundu

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa’da Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.
Oktay, Kapalı Maraş’ta İncelemelerde Bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa’da Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çalışma ziyaretinde bulunan Fuat Oktay, Kapalı Maraş’ta Bilal Ağa Mescidi ve Çay Bahçesi restorasyon çalışmalarını inceledi.
Oktay’a, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve diğer yetkililer eşlik etti.

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Oktay, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, Maraş’ın insanların istediği şekle göre düzeltileceğini söyledi, çalışmaların tamamlanıp insanların hizmetine sunulmasının önemine işaret etti.
Arter de, çalışmaların 20 Temmuz’a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Oktay, bahçe çalışmaları ardından Bilal Ağa Mescidi ve Vakfa ait yapılar hakkında Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’den bilgi aldı, mescidi gezdi dua okudu.

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