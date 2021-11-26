Oktay: Kendi kendine yeten bir KKTC için ciddi mesai harcıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs konusuna da değindi…

Fuat Oktay, “Bölge refahına katkı sağlayan ve kendi kendine yeten bir KKTC hedefiyle, altyapı projelerinden tarımsal sulama sistemine, e-devlet çalışmalarından sağlık yatırımlarına kadar Kıbrıs Türkü için ciddi bir mesai harcadıklarını” vurguladı.

Konuşmasında, KKTC ile ilgili koordinasyon işlerinden sorumlu olduğunu hatırlatan Oktay, “Bölge refahına katkı sağlayan ve kendi kendine yeten bir KKTC hedefiyle, altyapı projelerinden tarımsal sulama sistemine, e-devlet çalışmalarından sağlık yatırımlarına kadar Kıbrıs Türkü için ciddi bir mesai harcadıklarının” altını çizdi.

Oktay ayrıca, Türkiye’nin e-devlet altyapısının, KKTC’nin dijital kamu hizmetleri altyapısına da hizmet sağladığına işaret etti.