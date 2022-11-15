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Oktay: Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını savunmaya devam edeceğiz!

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı.
Oktay: Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını savunmaya devam edeceğiz!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 39. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ay yıldızlı bayrağının KKTC toprakları üzerinde sonsuza dek dalgalanması için en güçlü desteği vermeye, sahada ve masada Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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