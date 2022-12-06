Oktay, KKTC dahil denizlerdeki hak ve menfaatleri azim ve kararlılıkla koruyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde hükümet adına konuştu.

KKTC dahil denizlerdeki hak ve menfaatleri azim ve kararlılıkla koruduklarının altını çizen Oktay, şöyle konuştu:

“Yerli ve milli bir muhalefet anlayışına sahip olsaydınız bunları takdir ederdiniz ancak küresel vesayet odaklarına bel bağladığınız, onların türküsünü söylediğiniz ortadadır. Geçmişte 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini masum göstermeye çalıştınız yetmedi, eli kanlı YPG’li teröristleri ‘topraklarını savunan insanlar’ diye nitelendirdiniz yetmedi, o arada toplanıp koltuk kapmaca oynadığınız altılı masanın altına başka tabureler getirip koydunuz yetmedi, artık gizli ortaklarınızı da açık ederek milli güvenlikten açıkça ödün vermemizi bekliyorsunuz. Daha çok beklersiniz. İçeride ve dışarıdaki akıl hocalarınız, tüm şürekanız da daha çok bekler. O ‘düşmez’ dediğiniz, güvendiğiniz dağlara kar yağması çok yakındır.”