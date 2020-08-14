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Oktay: “KKTC’deki elektrik durumunu Rumlar ve AB engelliyor” KKTC’ye Türkiye üzerinden elekt

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KKTC’ye Türkiye üzerinden elektrik götürme projesini hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Elektrik ile ilgili durumu Rum tarafı ve AB engelliyor. Şimdi onunla ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Oktay: “KKTC’deki elektrik durumunu Rumlar ve AB engelliyor” KKTC’ye Türkiye üzerinden elekt

Milliyet gazetesi köşe yazarı Abdullah Karakuş, bugünkü köşe yazısında ‘Mavi Vatan ve Yeni Enerji Adımları’ başlığıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı röportaja yer verdi.

Türkiye’den KKTC’ye elektrik götürme projesine ilişkin Oktay, elektrik ile ilgili durumu Rumların ve AB’nin engellediğini, şimdi onunla ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarını aktararak “Kıbrıs’ın gelişmesi ile alakalı, orası bir refah adası olmalıdır. Onun için girdi maliyetleri önemli. Girdi maliyetleri de enerji maliyetleridir. Onu geliştirmeye çalışıyoruz bir proje ile. Suya benzer olacak ve Türk tarafı ile ilgili enerji sorununu kökten çözecek” ifadelerini kullandı.

“KKTC’NİN EKONOMİK OLARAK KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

KKTC’ye uygulanan ambargolara da yer verilen köşe yazısında Fuat Oktay’ın şu ifadeleri yer aldı:

“Ulaşım ve ambargolarla KKTC soyutlanmak isteniyor... İnsan haklarının en önemli olmazsa olmazı yaşam hakkı, seyahat hakkıdır. Seyahat hakkı tanımıyorsunuz. Niye doğrudan gelemiyorlar? Nerede BM? Nerede insan haklarını savunan örgütler? Biz şimdi ulaşımı geliştirmeye çalışıyoruz. Havalimanını genişletme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca KKTC’nin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

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