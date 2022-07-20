  • BIST 2.522,48
  • Altın 966.749
  • Dolar 17.5805
  • Euro 17.9563
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Oktay, KKTC'den ayrıldı

» »
Temaslarını tamamlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'den ayrıldı.
Oktay, KKTC'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için geldiği KKTC'deki temaslarını tamamladı. Oktay, saat 16.30 civarında özel uçakla KKTC'den ayrıldı. 

Oktay, yaklaşık 12 saat süren ziyaretinde, başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'nda ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törenlere katıldı. Oktay, resmi geçit töreninde konuşma da yaptı.

Oktay'ı Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar ve öteki yetkililer uğurladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayram Karaman vefat etti20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:05
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a kutlama mesajı20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:43
  • Barış ve Özgürlük Bayramı tüm ilçelerde gerçekleştirilen törenlerle kutlanıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:36
  • Dikkat, elektrik kesintisi!20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:32
  • Tatar ve Erdoğan arasında mesaj teatisi20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:20
  • Töre,TBMM Başkan Vekili Celal Adan’ı kabul etti20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:13
  • KTTO Başkanı Deniz Umman'daydı20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:01
  • Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile 176 ülkeye vizesiz seyahat!20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:47
  • Tatar, Şafak Nöbeti’ne katıldı20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:34
  • Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendirilecek!20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti