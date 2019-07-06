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Oktay: KKTC’nin ticaret hacmini kesinlikle yeterli bulmuyoruz

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Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1’nci Ekonomi Konferansı devam ediyor. Formda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi adına iş insanlarına verilen önemi gösterdiğini kaydetti.
Oktay: KKTC’nin ticaret hacmini kesinlikle yeterli bulmuyoruz

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1’nci Ekonomi Konferansı devam ediyor. Formda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi adına iş insanlarına verilen önemi gösterdiğini kaydetti.

Türkiye’den 100 firmayla KKTC iş insanlarının gerçekleştirilen oturumlarda bir araya geleceklerini kaydetti. Oktay yeni hükümete bir kez daha başarı diledi.

Oktay KKTC’nin kurulduğu günden bu yana büyük bir ilerleme kaydettiğini, Kıbrıs Türk halkının her türlü baskı ve zorlamaya göğüs verdiğini, eşitlik ve egemenliğinden taviz vermediğini söyledi. .

Oktay,’ malesef Kıbrıs Türk Halkı hala her alanda ambargo ve kısıtlamalara maruz kalıyor, kapsamlı çözüm için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.’ dedi.

Oktay, “KKTC’nin ticaret hacimini kesinlikle yeterli bulmuyoruz, ikili ticaret hacminin geliştirilmesi, ticaretin TL üzerinden yapılması, bürokrasiyi azaltacak e-Devlet projesini önemsiyoruz” dedi. Oktay, Kuzey Kıbrıs’ın kalkınma hamlesinin cesaretli iş insanlarının omuzlarında yükseleceğini de vurguladı.

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