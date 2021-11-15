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Oktay, KKTC'ye geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa’ya geldi.
Oktay, KKTC'ye geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa’ya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Karşıladı.

Oktay, törenler kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, ardından resmi geçit törenine katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği resmi yemeğe katılacak olan Oktay, toplu açılış törenleri kapsamında Yeni Girne Askeri Hastanesi Temel Atma Töreni, 500 yataklı devlet hastanesi lansmanı, İskele-Çayırova Yolu'nun Boğaz-Çayırova 9 kilometrelik bölümü ile köy yolları projesi kapsamında tamamlanan 25 kilometrelik köy yolu açılış törenlerine iştirak edecek.

Fuat Oktay’ın, 100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi'nin açılışına da katılmasının ardından KKTC’den ayrılması bekleniyor.

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