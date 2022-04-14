Oktay: Kredi ve hibe olarak 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayrıldı

2022 Ekonomik ve Mali Protokolün de imzalandığı basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ayrılan kaynağı ve gerçekleştirilmesi planlanan projeleri de anlattı.
Oktay, 2022 yılı içerisinde kredi ve hibe olarak 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayrıldığını ifade ederek yeni dönem yatırımları içerisinde yeni Cumhurbaşkanlığı binası, Lefkoşa'ya 500 yataklı yeni hastane, 2 adet mobil elektrik santrali, Güzelyurt-Mesarya sulama projeleri ve Organize Sanayi bölgelerine katkı yapılmasını olduğunu belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.