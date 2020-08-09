Oktay: Mersin Limanı Lübnan’ın hizmetinde

Başkent Beyrut’ta yaşanan patlama sonrası TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü. Oktay, “Beyrut Limanı’nın tekrar ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı’mızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ifade ettik” dedi.

Beyrut’un liman bölgesinde 3 tona yakın amonyum nitratın bulunduğu depo alanında 4 Ağustos’ta patlama meydana gelmişti. Patlamada 154 kişi hayatını kaybetmiş, 60’tan fazla insanın kaybolmuş, 5 binin üzerinde de kişi yaralanmıştı.

Görüşme sonrası bilgilendirme yapan Oktay şunları söyledi: “Türkiye olarak geniş bir arama kurtarma ekibi şu anda da hala Beyrut Limanı’nda çalışmalarına devam ediyorlar ve iki sahra hastanemizle, sağlık ekiplerimizle birlikte ve gıda yardımlarımızla yaklaşık TİKA’nın yine 400 tonluk yardımlarıyla, AFAD’ın, Kızılay’ın ve Sivil Toplum Örgütleri’nin yardımlarıyla Lübnan’da olduk. Yine heyetimizle birlikte bu sabah gelirken de yine uçağımızda tıbbi malzemeler ve solunum cihazlarıyla birlikte geldik ve şu anda da onu yetkililere teslim ediyoruz.”

İlave destek teklifinde de bulunduklarını ifade eden Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın cumhurbaşkanımızın tekliflerini ilettik. Daha fazla gıda yardımı, tıbbi, ilaç yardımına Türkiye olarak hazır olduğumuzu ve buna devam edeceğimizi, gıda yardımına devam edeceğimizi ilettik. Ve yine Türkiye olarak inşa ettiğimiz bir yanık ve travma merkezimiz vardı, 100 yataklı hastane. Bunun açılışı yapılmıştı. İşletmeye alınmayla ilgili gördüğümüz kadarıyla bazı sorunlar var. Buranın işletmeye alınması, işletmesinin yapılabilmesi için yine Türkiye olarak sonuna kadar hazır olduğumuzu ve şu anda Lübnan’da buna çok acil ihtiyaç olduğunu gördüğümüzü, bu hastaneyi çok acilen hizmete alabileceğimizi ilettik.”

Oktay Mersin Limanı’nın kullanımı konusunda şu bilgileri aktardı: “Tekrar limanın ayağa kaldırılmasına kadar Mersin Limanı’mızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerinde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan’ın hizmetinde olacağı, sonrasında oradan buraya daha küçük gemilerle ve ulaşım araçlarıyla taşınabileceğini ve bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik.”