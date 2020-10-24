  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Oktay: "Pandemi döneminde KKTC''ye her türlü desteği çok hızlı verdik ve vermeye devam edeceğiz"

» »
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Pandemi Hastanesinde incelemelerde bulundu. 
Oktay: "Pandemi döneminde KKTC''ye her türlü desteği çok hızlı verdik ve vermeye devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Pandemi Hastanesinde incelemelerde bulundu. 
Oktay'a incelemeleri sırasında Sağlık Bakanı Ali Pilli eşlik etti. İncelemeler sırasında Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu. 
Lefkoşa'da yeni yapılan hastane girişinde Sağlık Bakanı Pilli'nin karşıladığı Oktay, hastane inşaatında çalışan işçiler mühendisler ve diğer yetkililerle sohbet ederek, bilgi aldı ve herkese özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. 
Hastaneyi gezen Oktay, incelemeleri sonrası basına açıklama yaptı.

Hastanenin KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Oktay, pandemi döneminde KKTC'ye Her türlü desteği çok hızlı bir şekilde verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. 
"Kıbrıs Türk halkının Salgınla ilgili zerre kadar endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyetinde ne varsa KKTC'de de olacak" diyen Oktay, burada 100 yatak 24 yoğun bakım 64 hasta bakım ve 6 ameliyathaneli muhteşem bir eserin ortaya çıktığını kaydetti. 
Acil durum Hastanesinin 1-2 haftaya kalmaz bütün işlerinin biteceğini ve açılışa hazır olacağını ifade eden Oktay şöyle konuştu:
"Hayırlı olsun. İnşallah kimsenin ihtiyacı olmaz ama olursa da biz hazırız. Yoğun bakımda olan hastalar için de hava ambulanslarımızla her an hizmetindeyiz. Türkiye'de ne varsa bizim vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin tümü size de verilir asla yalnız değilsiniz her tülü tıbbi ekipmanla yanınızdayız. Yürekler tek atsın yeter ki, yeter ki bir ve dayanışma içinde olalım" diye konuştu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kış Saati Uygulaması Yarın Başlıyor24 Ekim 2020 Cumartesi 11:31
  • Karantina otelinden kaçtılar!24 Ekim 2020 Cumartesi 11:20
  • Çatalköy'de Karantina İhlali24 Ekim 2020 Cumartesi 11:08
  • Yalan Beyanda Bulunup 163,200 TL Temin Etti24 Ekim 2020 Cumartesi 11:02
  • Lefkoşa Adora Cafe'de Hırsızlık24 Ekim 2020 Cumartesi 10:57
  • Gazimağusa'da Lojman Hırsızlığı24 Ekim 2020 Cumartesi 10:55
  • Mevlevi'deki Uyuşturucu Operasyonunda Gelişme24 Ekim 2020 Cumartesi 10:50
  • (Gelişme) GKRY'den Askeri Bölge İhlali İle Uyuşturucu Geçirmeye Çalışırken Yakalandı24 Ekim 2020 Cumartesi 10:44
  • Ngolu MBUTA'nın Ölüm Sebebi Otopsi Sonrasında Açıkandı24 Ekim 2020 Cumartesi 10:42
  • Reynar: “İrademize sahip çıkan parti yoksa, oy da yok!”24 Ekim 2020 Cumartesi 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti