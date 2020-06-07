Oktay: Rum yönetimi Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs’ta camiye Bizans bayrağı asılması ile ilgili, “Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır.” ifadelerini kullandı.
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